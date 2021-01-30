Спасение от холодной смерти: полицейские не считают себя героями

В Карелии двое человек остались живы благодаря местным полицейским. В городе Беломорске сотрудники ДПС во время патрулирования вытащили из ледяной реки тонущую женщину. А другие их коллеги спасли замерзающего на морозе мужчину.

В ночь на 25 января в ходе патрулирования улиц Беломорска инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Владимир Ларин и Игорь Савинцев обратили внимание на стоящий с включённой аварийной сигнализацией автомобиль у моста через реку Выг. Лейтенанты полиции остановились поинтересоваться у водителя, всё ли в порядке.

"Подъехав к гражданину, мы спросили, что случилось, он пояснил нам, что неизвестная девушка спрыгнула с данного моста вниз в реку. Мы сразу же вышли из автомобиля... Подбежав к краю моста, мы увидели, что на кромке льда держится девушка и просит о помощи, в этот момент мы сразу же приняли все меры по спасению утопающей", – говорит инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Беломорскому району Игорь Савинцев.

Вызволив её из ледяной воды, полицейские поняли, что пострадавшая – 27-летняя местная жительница – не может передвигаться самостоятельно. Инспекторы взяли ее на руки, отнесли в патрульную машину согреться и вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает.

"Мы не считаем, что наш поступок является героическим, на нашем месте так бы поступил бы также любой", – заявил Савинцев.

Сотрудники патрульно-постовой службы Павел Кудров и Илья Лютый также не прошли мимо чужой беды. Около одного из домов они увидели лежащего на земле мужчину. Полицейских это насторожило, тем более что в этот день столбик термометра опустился ниже -30 градусов. Опасения стражей порядка оправдались. Оказалось, мужчина упал и не мог самостоятельно передвигаться. Правоохранители доставили его в Беломорскую ЦРБ, где у 46-летнего горожанина диагностировали обморожение пальцев кистей и стоп. Медики отметили, что от летального исхода пациента отделяли считанные минуты. В настоящий момент решается вопрос о поощрении всех четверых сотрудников беломорской полиции.