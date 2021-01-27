Инспекторы ДПС спасли девушку из ледяной реки в Карелии

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД вытащили из реки в Беломорске девушку и отогрели ее до приезда медиков.

Инцидент произошел возле моста через реку Выг. Во время патрулирования лейтенанты Владимир Ларин и Игорь Савинцев увидели легковушку на аварийной сигнализации и поинтересовались у водителя происходящим.

Мужчина сообщил, что остановился, увидев, как кто-то рухнул в воду. Инспекторы посмотрели вниз и заметили девушку, безуспешно пытающуюся вскарабкаться на лед.

Полицейские бросились на помощь и, использую буксировочный трос, вытащили тонущую на берег. Выяснив, что спасенная не может самостоятельно подняться, лейтенанты на руках донесли девушку до машины, в которой она грелась до приезда скорой.

Пострадавшая оказалась 27-летней местной жительницей. Ее госпитализировали и, по информации портала "МВД Медиа", ее жизни в настоящее время ничего не угрожает.