Девочка на роликах чуть не утонула, пытаясь перейти улицу. Видео

В Башкирии ребенка при попытке пересечь затопленную улицу снес сильный поток воды.

Инцидент произошел в Давлеканово 10 апреля. Девочка на роликовых коньках ходила по щиколотку в воде, при этом две женщины снимали ее на видео.

На проезжей части сильное течение сбило школьницу с ног. Ситуацию усугубляли ролики на ногах, и подняться самостоятельно она уже не могла.

На помощь ребенку поспешил мужчина и протянул девочке руку.

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что спаситель посадил промокшего до нитки ребенка к себе в машину и довез до дома.

В субботу Давлеканово затопило, вода заполонила дороги и тротуары, залило несколько магазинов и квартир. Местные жители сняли шуточный ролик, как ловят рыбу посреди улицы, и видео моментально стало вирусным и разлетелось по социальным сетям.