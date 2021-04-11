Спас прохожий: башкирского школьника на роликах смыло в реку

Башкирский подросток чуть не погиб, съехав на роликах в полноводную реку. Его спас проходивший мимо мужчина. Об этом ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Происшествие случилось в городе Давлеканово. Талые воды уже добрались до улиц. Коммунальщики оперативно откачивают разлив, но некоторые участки остаются в зоне подтопления. На таком и оказался школьник. Он на роликах пытался заехать на мост, на третьей попытке подросток скатился в воду. Течение реки стало уносить его, в этот момент на помощь пришел прохожий.