Башкирские реки выходят из берегов: началась эвакуация жителей и домашних животных

В Башкортостане уровень воды в реках продолжает подниматься. Как передает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", за последние сутки он поднялся на метр, а где-то и больше. В некоторых районах, куда уже нагрянула стихия, началась эвакуация жителей. Речь идет о таких населенных пунктах, как Салават, Давлеканово, Бижбуляк.

В минувшие выходные было очень тепло – до +20 градусов. Но кроме радости для жителей летняя погода привела к активному таянию снегов. Уже известно о подтоплении садовых товариществ в Уфимском районе. Дорога к нескольким участкам оказалась размытой из-за того, что поднялся уровень реки Уршак. Сейчас здесь продолжают работать сотрудники МЧС России, ситуация находится под контролем. Ведется постоянный мониторинг. По мнению специалистов, жилому сектору подтопление не угрожает. Люди обеспечены продуктами и лекарствами.

Сложнее ситуация на границе республики – в Бижбулякском районе. Здесь из берегов вышла река Уяза, затоплена половина села Азнаево – 78 придомовых территорий. 11 человек пришлось эвакуировать. На надувных лодках спасатели вывозят домашний скот. По последней информации, вода из Азнаева убывает.

В Сети появилось видео еще одного наполовину затопленного райцентра – Давлеканово. Улицы 23-тысячного города превратились в Венецию. На улицах воду уже удалось откачать.