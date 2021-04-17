Во многих регионах уровень воды поднимается до критических отметок

Еще одно неприятное последствие бурно развивающихся весенних процессов — это половодье. На севере Европейской России, в Сибири и на Дальнем Востоке реки освобождаются ото льда. Во многих регионах фиксируется подъем уровня воды, вплоть до критических отметок.

Уровень реки Амур у Хабаровска может достичь отметки неблагоприятного явления. В этом году вскрытие рек ото льда проходит неординарно. Это связано с тем, что в прошлом году реки ушли в зиму с повышенным уровнем. Зима была холодная и водоемы промерзли очень глубоко. Поэтому сейчас мы наблюдаем кратковременные подтопления населенных пунктов из-за образования скоплений льда.

Ледоход стал причиной происшествия в Тюмени — четыре теплохода врезались в опору моста у набережной реки Туры. По данным Уральской транспортной прокуратуры, льдины оборвали крепления пришвартованных судов, и корабли унесло вниз по течению.

В связи с паводком режим повышенной готовности ввели в Вологодской области. Половодье в регионе в этом году самое сложное за последние пять лет. В зоне подтопления могут оказаться 140 поселков, деревень и городов. Непростая ситуация складывается на реках Сухона и Северная Двина в районе Великого Устюга.

Аномальное тепло сдвинуло сроки ледохода в Архангельской области. Он начнется на две недели раньше обычного. Около Котласа обнаружили ледовый затор. Его хорошо видно на спутниковых снимках, предоставленных нам госкорпорацией "Роскосмос". На Печоре и Мезени тоже отмечаются заторы, ледостав с промоинами и закраинами.

Еще в четверг ледоколы стали разрушать лед в дельте Северной Двины. На реках региона проводят ледовзрывные работы. В Архангельске основной ледоход ожидается в середине следующей недели.

Под воду уходит и Башкирия. Республике грозит сильнейшее половодье за последние годы. Сейчас самые проблемные участки — в бассейнах Белой, Уфы, Юрюзани. Но это в основном на реках-притоках. На основных водных артериях региона половодье еще только начинается. Половодье 2021 года весьма вероятно станет самым сильным в регионе за последние 15 лет. "Большая вода" накрыла регион еще неделю назад, при этом к половодью готовились заранее, и в отличие от 2007 года – проводили подготовительные работы, взрывали и пилили лед чтобы избежать заторов, но на сей раз злую шутку сыграла погода – резкое и продолжительное потепление буквально "утопило" регион.

Начальник гидрометцентра Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Козаева отмечает, что аномально теплая погоду которая была с 9 по 16 апреля, заканчивается, уже подходит холодный фронт с севера, к счастью он не принесет больших осадков, только пройдут местами по северо-востоку — от слабых до умеренных. В Уфе затопило одно из самых обсуждаемых мест для прогулок горожан — новую набережную на реке Белой. Из-за стремительного подъема уровня воды — за сутки он повысился на 35 сантиметров — под воду ушла сцена, подбирается половодье и к пляжным лежакам, на очереди скамейки и ступеньки верхних лестниц.

Из-за резкого поступления талых вод Белая начала подниматься еще в начале апреля. За прошедшие две недели уровень воды вырос почти на 5,5 метра, и подъем продолжается. Талые воды активно поступают из верхнего течения, где пик половодья прогнозируется в ближайшие дни. В верховьях реки Белая максимальных уровней гидрологи ожидают в 20-х числах апреля, затем волна смесится в среднее течение. Там максимальные уровни ждут в период с 24 по 30 апреля.

Реки Башкирии зарегулированы. Крупнейшее водохранилище – Павловское на реке Уфа, которая впадает в Белую в черте столицы Башкирии. До сегодняшнего дня рост уровня в нижнем бьефе водохранилища сдерживался энергетиками. Рост не такой большой – 75 см за сутки. Благодаря регулированию Юмагузинским, Нугушским и другими водохранилищами, на многих реках пик половодья удается "срезать" — существенно уменьшить максимальные уровни за счет аккумулирования воды. Но с сегодняшнего дня с Павловского водохранилища начался сброс воды.

"В настоящее время сбросы увеличены. При этом с учетом тех цифр по сбросам мы прогнозируем обстановку, что сегодня к концу дня с учетом сбросов мы в Уфе приблизимся к отметке 6 м, на этом уровне начинается подтопление низменных участков и дорог", — сообщает первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

В МЧС уже предупредили жителей, что в выходные в зоне затопления могут оказаться подъезды к дачам. Вода уже пришла в садовые товарищества на территории Уфимского, Миякинского, Чишминского и других районов. Жители и сами могут следить за ростом уровня воды в ближайших реках – в этом году Госкомитетом Республики Башкирия был запущен сервис COGIS. Там в режиме онлайн публикуются уровни воды в реках региона.