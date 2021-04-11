Паводок в России: жители Башкирии рыбачат прямо в городах

В России усиливается паводок – "большая вода" пришла в 34 региона.

После потепления и таяния снега стали понятны масштабы весеннего половодья на Алтае. Подъем воды в реках продолжается, но критические значения пока нигде не превышены. В зонах особого риска работают оперативные группы спасателей.

А в Татарстане экскаваторы ломают лед на реке, чтобы не сформировался затор. Подобная мера позволит избежать более масштабных подтоплений. Тем не менее под водой оказались садовые участки сразу в нескольких районах. Реки вышли из берегов, залили мосты и дороги. Еду, лекарства и горючее людям подвозят на лодках.

Подтопления затронули не только деревни, но и города. В Нижнекамске по лужам гоняют серферы, а в Казани некоторые дворы превратились в пруды, которые уже успели облюбовать утки.

В соседней Башкирии талыми водами подтопило несколько улиц – местные жители решили порыбачить прямо в центре города. И якобы даже поймали щуку.

Тонет и Подмосковье. В Коломне для движения закрыты пять наплавных мостов. Туристы, приехавшие в город, сейчас могут не только любоваться местными достопримечательностями, но и разливом Оки.