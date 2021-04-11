Паводки в России набирают силу

Уровень воды в реках Вологодской области растет на 30 сантиметров каждый день.

В стране затоплены уже 34 региона. Так, в Татарстане экскаваторы ломают лед на реке, чтобы не сформировался ледовый затор. Подобная мера позволит избежать более масштабных подтоплений. Тем не менее, под водой оказались садовые участки сразу в нескольких районах. Реки вышли из берегов, залили мосты и дороги. Еду, лекарства и горючее людям подвозят на лодках.

Подтопления затронули не только деревни, но и города. В Нижнекамске по лужам гоняют серферы. В Казани некоторые дворы превратились в пруды, которые уже успели облюбовать утки.

В соседней Башкирии талыми водами подтопило несколько улиц – местные жители решили "порыбачить" прямо в центре города, и якобы даже поймали щуку.

Тонет и Подмосковье. В Коломне для движения закрыты пять наплавных мостов. Туристы, приехавшие в город, сейчас могут не только любоваться местными достопримечательностями, но и разливом Оки, передает "Россия 24".

Синоптики предупреждают, что пока весь снег не растаял, паводки будут набирать силу.