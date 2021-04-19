Перевернувшаяся после ДТП машина придавила ребенка к забору. Видео

В Сети появились кадры с автомобильного регистратора, запечатлевшего момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне, 18 апреля, в Петергофе.

На записи видно, как автомобиль, столкнувшийся с другим транспортным средством, вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. После этого легковушка придавила к забору школьницу, шедшую неподалеку от дороги.

Как сообщают местные СМИ, пострадавшую извлекли из "ловушки" и доставили в больницу, 13-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.