Жестокая авария со школьницей в Ульяновске попала на видео

Камеры наблюдения сняли на видео аварию с 11-летним ребенком на пешеходном переходе.

Инцидент произошел в Засвияжском районе во вторник, 20 апреля. Девочка перебегала дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбила машина на высокой скорости.

Школьница отлетела на значительное расстояние, удар был такой силы, что капот у машины смялся.

По предварительным данным, водитель не увидел девочку из-за припаркованного в непосредственной близости от "зебры" автомобиля. Пострадавшая не увидела приближающуюся машину из-за него же.

Издание Ulpravda сообщило, ссылаясь на областной минздрав, что школьница осталась жива, но состояние ее тяжелое, и в настоящее время врачи делают все возможное, чтобы сохранить ей жизнь и здоровье.