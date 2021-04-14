Петербуржец спас сына из-под колес взбесившейся машины. Видео

Легковой автомобиль, разогнавшись задним ходом, едва не сбил взрослого и ребенка на юго-западе Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел во вторник, 13 апреля, на улице Катерников. На опубликованных кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как припаркованная машина резко ускоряется, двигаясь задним ходом, сворачивает на тротуар и врезается в дом.

За мгновение до столкновения, мужчина, гуляющий с сыном, успел подхватить ребенка и отпрыгнуть вместе с ним.

За рулем машины сидела женщина, на заднем сидении находился ее внук. По словам дочки водительницы, они не имеют четкого представления о причинах аварии и не исключают, что произошел сбой в компьютерной система машины. Девушка пообещала назвать виновника ДТП позднее, когда появится необходимая информация.

В свою очередь, мужчина, спасший своего ребенка, прокомментировал аварию так: "Как заново родился". По его словам, никто не пострадал, остался целым даже беговел, оказавшийся в нескольких сантиметрах от колес машины.