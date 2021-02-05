Автомобиль с водителем внутри взорвался под Петербургом. Видео

В городском поселке Янино, раположенном по Санкт-Петербургом, взорвался легковой автомобиль.

Инцидент произошел в четверг, 4 февраля, на улице Оранжевой. Водитель, как свидетельствуют кадры, снятые камерой наблюдения, сумел самостоятельно выбраться из машины.

Издание "Заневский вестник" сообщило, что пострадал 49-летний мужчина. По предварительной информации, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования, установленного в автомобиле Kia Rio.

Воспламенение газа, накопившегося в салоне машины, произошло от того, что мужчина попытался закурить.

Дочь пострадавшего рассказала, что ее отцу была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был выписан из больницы.

Автомобиль восстановлению не подлежит.