17 апреля 2021 11:29

Каршеринговая малолитражка "завалила" кроссовер в Петербурге. Видео

spb_today

spb_today
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spb_today
spb_today

Регистратор очевидца запечатлел момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, случившегося на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

Судя по кадрам, водитель автомобиля Smart, принадлежащего одной из каршеринговых компаний, перестроился в левый ряд и столкнулся с BMW.

После удара кроссовер не устоял на колесах – транспортное средство перевернулось на крышу и вылетело на тротуар, а малолитражка протаранила попутный автомобиль.

По предварительным данным, никто из участников аварии не получил серьезных травм.

В обстоятельствах инцидента и степени вины его участников предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

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