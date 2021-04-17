Каршеринговая малолитражка "завалила" кроссовер в Петербурге. Видео

Регистратор очевидца запечатлел момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, случившегося на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.
Судя по кадрам, водитель автомобиля Smart, принадлежащего одной из каршеринговых компаний, перестроился в левый ряд и столкнулся с BMW.
После удара кроссовер не устоял на колесах – транспортное средство перевернулось на крышу и вылетело на тротуар, а малолитражка протаранила попутный автомобиль.
По предварительным данным, никто из участников аварии не получил серьезных травм.
В обстоятельствах инцидента и степени вины его участников предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.