Питерский трамвай неожиданно поехал задом и устроил ДТП. Видео

Легковушке в Санкт-Петербурге не удалось увернуться от электротранспорта, который на полной скорости мчался на нее задним ходом.

Видео аварии с участием трамвая было размещено в соцсетях вечером, 26 января. Как сообщил автор ролика, происшествие случилось на проспекте Энгельса.

По каким причинам трамвай поехал в обратном направлении, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД, но для водителей двух легковых автомобилей, которые пристроились за электротранспортом, это стало полной неожиданностью.

Машины также задом пытались уйти от удара. Одному из водителей это, судя по всему, удалось. А вот второй автомобиль оказался между двух трамваев, как между молотом и наковальней.

Официальных комментариев по поводу этого ДТП пока не поступало, но, по неподтвержденным данным, водитель пострадавшей легковушки успел покинуть салон.

В трамвае в момент аварии находились пассажиры, о пострадавших среди них пока не сообщалось.