Женщину спасли после схода лавины на Домбае

На месте схода лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии спасли погребенную под снегом женщину. Этот момент сняли на видео.

Лавина сошла на нижнюю станцию бугельного подъемника около 13 часов дня 18 января. Она накрыла два пункта проката оборудования и задела кафе, по предварительной информации, в этом районе в тот момент находились от 4 до 12 человек.

На записи видно, как трак проходит по заснеженной поляне, а затем к месту бросаются люди и достают из-под снега женщину. По предварительным данным, она получила травмы средней степени тяжести. До этого представители экстренных служб сообщали о четверых пострадавших.

На месте, по данным МЧС, работают 170 человек и 20 единиц техники, скоро прибудут кинологи с собаками.

Снежная масса объемом в несколько десятков тысяч кубометров, как предположил руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев, могла сойти в результате принудительного спуска других лавин в этом районе. Свое воздействие могла оказать сейсмическая волна из-за обстрела гор.