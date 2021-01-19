Домбай: живыми найдены туристы, не выходившие на связь

В поселке Домбай лавина сошла на горнолыжную трассу. Под снегом нашли одного погибшего. Шестеро туристов смогли выбраться сами. Недавно выяснили местонахождение нескольких человек; они живы.

Момент, когда на отдыхающих сходит лавина, попал на видео. Видно, как инструктор в последунюю секунду оттаскивает юного сноубордиста. Лавина сошла на высоте двух с половиной километров в час дня. Снег разрушил несколько небольших кафе и пунктов проката лыж. Некоторым лыжникам удалось выбраться их под снега самостоятельно.

Как минимум двести спасателей и внушительный отряд добровольцев из числа местных жителей продолжают обследовать снежные завалы, периодически объявляя режим тишины.

Вторые сутки в регионе объявлена лавинная опасность, склоны обстреливает специальный отряд. Обстрел снежных очагов вели снизу вверх. К полудню отряд перешел к так называемому склону у Югославки. Этот сектор обстрела расположен достаточно далеко от горнолыжных трасс. И ничто не предвещало беды, но что-то пошло не так: шестисотметровая лавина рухнула на горнолыжников.

Несмотря темное время суток, работы наверху продолжаются. Прогноз погоды неблагоприятный, временами срывается плотный снег.