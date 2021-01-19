Расследование ЧП на Домбае: что стало причиной схода лавины

На месте схода лавины в Карачаево-Черкесии закончились все спасательно-поисковые работы. Теперь там работают следователи. В результате ЧП погиб один человек — глава горнолыжной федерации "Домбай". Лавина сошла на учебный склон. Жертв могло быть больше, если бы не действия инструкторов местной школы.

Они снова катаются вместе — восьмилетняя Ульяна и ее инструктор Аслан. О том, как накануне он фактически спас девочку от лавины, мужчина говорит не слишком охотно и героем себя не считает.

— Я обернулся и увидел лавину. Схватил девочку и начал отбегать с ней в сторону.

Лавина сошла в тот момент, когда на склоне занимались начинающие лыжники и сноубордисты. Поисковые работы уже завершены. Под лавиной погиб глава горнолыжной федерации "Домбай", тренер Хаджи-Мурат Маршанкулов. Снежный барс — так часто в поселке звали мастера спорта СССР. У его сына своя версия, почему произошла трагедия.

— Никто не ожидал этого. Мы не обвиняем никого — это дело случая. А кто стрелял и где — это уже следствие разберется.

Теперь поминутно восстановить события рокового дня предстоит следователям.

Третья огневая позиция здешней противолавинной службы — ствол орудия направлен в сектор обстрела. Он находится под углом 90 градусов от места схода лавины. Орудие выстрелило дважды. Его цель — лавинный очаг. Он выше и на семьсот метров левее от учебного склона. Так рассказал нам руководитель военизированного противолавинного отряда Рамазан Абазалиев.

Когда работают пушки, которые бьют по лавинным очагам, трассы закрывают. Но в этот раз и лыжники, и артиллеристы у югославки оказались одновременно.

Те, кто накануне оказался в снежном плену, празднуют второй день рождения. Евгений пригласил свою девушку на гору, чтобы там сделать ей предложение. Она сказала "да", после чего жених и невеста спустились вниз. Это спасло им жизнь. И еще одна история. Ирина благодарит инструктора Мурата, который вытащил из-под лавины ее сына.

Часть горнолыжных трасс еще закрыта. Весь световой день наблюдательные патрули следили за склоном, где работали спасатели. На данный момент поисковые работы закончены. Под ледяными завалами больше никого нет.

Сильный ветер и снег — таков прогноз погоды на ближайшие сутки. После того, как спасатели все обследуют, будет принято решение об открытии горнолыжных трасс.