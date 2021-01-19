По факту схода лавины в Домбае возбуждено уголовное дело

По факту схода лавины на горнолыжном курорте Домбай возбудили уголовное дело. Об этом сообщили ГТРК "Ставрополье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в республиканском Следственном комитете.

Трагедия на склоне горы Мусса-Ачитара произошла 18 января. Под снежными завалами оказались люди. Позже на месте спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека".

"В настоящий момент по факту ЧП организовано расследование. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, была изъята вся интересующая ведомство документация", – пояснили в Следственном комитете.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали 4 человека. Погиб глава федерации горнолыжного спорта Карачаево-Черкесии Хаджи-Мурат Маршанкулов.