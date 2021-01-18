МЧС подтвердило гибель человека под лавиной

Спасатели извлекли тело погибшего из-под лавины, сошедшей на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что ведутся работы по поиску других пострадавших. В них принимают участие 230 человек.

300-метровая снежная лавина накрыла поселок Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Под снегом оказались горнолыжная трасса, кафе и два вагончика с пунктом проката снаряжения.

По предварительным данным, в момент схода лавины в помещениях могли находиться до 12 человек.

Выяснением обстоятельств трагедии занялось региональное управление Следственного комитета России и прокуратура республики.