Прокуратура назвала причину неожиданного схода лавины в Домбае

Причиной схода лавины на Домбае стал принудительный спуск снега. Об этом заявили в прокуратуре Карачаево-Черкесии.

По предварительным данным, днем 18 января сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы" обстреливали склон для принудительного спуска лавины. Однако снег неконтролируемо сошел на горнолыжную трассу, где находились люди.

Снегом накрыло два пункта проката и кафе. В результате погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Утром во вторник, 19 января, спасатели возобновили работы на месте схода лавины. По предварительным данным, людей под завалами нет.

Это уже второй за последние дни случай со сходом лавины на горнолыжных курортах. Так, в ночь на 9 января в пригороде Норильска лавина накрыла шесть построек. Погибли три человека – муж с женой и их младший сын. Старший ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован.