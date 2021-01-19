Сход лавины на Домбае: инструктор спас ребенка

Чудеса случаются. Об одном из них в соцсети рассказала жительница Новороссийска. Ее сын едва не погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте на Домбае. Об этом со ссылкой на рассказ женщины сообщает ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как известно, накануне днем, 18 января, снежная лавина внезапно сошла с горы Мусса-Ачитара. В результате под толстым слоем снега оказались вагончики, где располагался прокат горнолыжного снаряжения. Пострадало здание кафе. Официально сообщается об одном погибшем.

Как раз в момент схода лавины на склоне находилось предположительно 12 человек. Среди них был и маленький житель Новороссийска, приехавший с семьей покататься на лыжах. Рядом с мальчиком был инструктор. Он-то и спас ребенка.

"Я считаю, надо знать героев в лицо. Благодаря тренеру Мурату у Даниила теперь есть второй день рождения. Обоих накрыла лавина, но наш инструктор проявил настоящий героизм и профессионализм. Иначе шансов не было бы", – рассказала женщина.

По факту схода лавины было возбуждено уголовное дело. Известно о четырех пострадавших. Погибшим оказался глава горнолыжной федерации "Домбай", мастер спорта СССР Хаджи-Мурат Маршанкулов.