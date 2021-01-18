Момент схода лавины на Домбае попал на видео

Сотрудница одной из торговых точек на Домбае в Карачаево-Черкесии сняла на видео сход лавины, которая накрыла нижнюю станцию бугельного подъемника.

"Идет, идет лавина! Заходи сюда!" – призывала женщина одного из лыжников, который успел забежать в строение.

В то же время взрослый спортсмен, оказавшийся посреди трассы, прикрыл телом юного лыжника, в итоге они оба благополучно выбрались из-под снега.

Лавина сошла с горы Мусса-Ачитара около часа дня 18 января и накрыла два пункта проката оборудования и кафе. По данным МЧС, шесть человек смогли выбраться из-под завалов самостоятельно, в том числе одна женщина, которой на помощь пришли очевидцы. Сейчас спасатели ищут одного человека, но не исключают, что под снежной массой могут находиться четыре человека.