Четыре человека пострадали при сходе лавины на Домбае

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате схода лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии. Очевидцы сняли на видео место происшествия.

Сошедшая с горы Мусса-Ачитара снежная масса около 13 часов 18 января накрыла один из отрезков горнолыжной трассы, два пункта проката снаряжения и частично засыпала кафе. Первоначально сообщалось, что под завалами могли оказаться от 4 до 12 человек. Судя по кадрам с места, очевидцы самостоятельно организовали поисковую операцию, чтобы быстро найти оказавшихся в снежном капкане.

Пострадали, по данным республиканского управления МЧС, четыре человека. Ряд источников указывают на то, что пока не удается связаться с 20 туристами. Сейчас на место прибыли спасатели и спецтехника, продолжаются поиски.