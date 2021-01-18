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Сход лавины на Домбае 16 минут назад

18 января 2021 20:31

В Домбае спасатели обнаружили мужчину, погибшего под лавиной

В Карачаево-Черкесии обнаружили тело погибшего при сходе лавины в Домбае. Им оказался взрослый мужчина, который, по предварительным данным, в момент ЧП мог находиться в кафе.

"Только что нашли взрослого мужчину, который погиб в кафе под лавиной", – сообщил корреспондент ГТРК "Карачаево-Черкесия" с места событий.

Напомним, что сход 300-метровой снежной лавины произошел сегодня днем на склоне горы Мусса-Ачитара. По последней информации, под завалами снега могут находиться еще 12 человек. Шесть потерпевших выбрались самостоятельно, еще одну женщину спасатели нашли живой. Она получила травмы средней степени тяжести.

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