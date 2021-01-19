При сходе лавины погиб президент горнолыжной федерации "Домбай"

В Карачаево-Черкесии выясняют причины схода лавины у горнолыжного курорта Домбай. Возбуждено уголовное дело. Под снегом оказались два пункта проката оборудования и часть кафе. Один человек погиб. Все, кого ранее считали пропавшими, живы.

Шесть часов на высоте двух с половиной километров в снежных завалах искали людей. Две сотни спасателей и внушительный отряд добровольцев каждые полчаса просил тишины. В порывах ветра все пытались услышать звонок мобильного телефона или любой звук из под снега.

Лавина сошла в час дня накануне. Снежный вал высотой в десять метров и шириной до полукилометра накрыл часть учебного склона.

"В связи с прохождением неблагоприятных метеоявлений произошел самопроизвольный сход лавины, были разрушены ряд объектов", – сказал начальник Главного управления МЧС в КЧР Александр Голоколенко.

К счастью, в понедельник здесь было немноголюдно, и лавину заметили. Кто-то успел убежать, кто-то искал убежища за немногочисленными постройками.

Шесть лыжников выбрались из под снега самостоятельно. Один из инструкторов погиб, его опознали. Мастер спорта СССР Хаджи-мурат Маршанкулов много лет работал тренером по горным лыжам, возглавлял горнолыжную федерацию "Домбай".

К этому часу на горячую линию никто не заявил о пропаже туристов на склоне.

"Реакция лавинной службы такова, что природа и снег, они сами определяют, куда стрелять и почему там были лыжники, это выяснят следственные органы, завтра я соберу совещание и мы обсудим эту ситуацию", – сказал глава КЧР Рашид Темрезов.

Третьи сутки в регионе лавиноопасно. Горные склоны обстреливает специальный отряд. Снежные очаги в полдень понедельника был под огнем противолавинной артиллерии. Этот сектор обстрела расположен достаточно далеко от горнолыжных трасс. И ничто не предвещало беды, но что-то пошло не так. И лавина рухнула на горнолыжников.