На Домбае поиски людей на месте схода лавины приостановлены до утра

Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии из-за наступления темноты и неблагоприятных погодных условий приостановлены до утра. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова начальника республиканского главка МЧС РФ Александра Голоколенко.

Спасатели вместе с сотрудниками полиции проверяют гостиницы, чтобы удостовериться, что на горе не осталось людей. Несколько человек, которые могли находиться на пути схода лавины, в ходе проверки нашлись в своих номерах. Судьба двух человек по-прежнему остается неизвестной.

Напомним, что по первоначально спасатели предполагали, что на месте схода лавины могли находиться от 4 до 12 человек. На данный момент известно, что шесть человек смогли выбраться самостоятельно, одну женщину извлекли из-под снега спасатели и один мужчина погиб.

Личность погибшего установлена – это президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов. Смерть мужчины подтвердил его сын. Шамиль Маршанкулов рассказал о трагедии, которая произошла на его глазах.

"Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают [тело]. Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим – лавина несется. Начали вниз убегать, я посмотрел, он у дверей [вагончика] стоял и в самый пик попал. Нас накрыло, но мы выбрались, начали его искать – ни вагона, ничего не было", – цитирует агентство слова Шамиля.

На месте трагедии проводится совещание республиканского оперативного штаба по ЧС, на котором присутствует глава республики Рашид Темрезов. Региональные следственные органы организовали по факту случившегося доследственную проверку.