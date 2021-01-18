После схода снежной лавины в Домбае МЧС открыло "горячую линию"

После схода лавины в Домбае в Карачаево-Черкесии организовало работу телефона "горячей линии" 8-8782-26-01-00. На месте в настоящий момент работают более 170 сотрудников МЧС. Они исследуют нежный покров при помощи металлических щупов. Операцию приостанавливают каждые полчаса, объявляется минута тишины. Этот метод позволяет заметить или услышать под толщей снега какие-либо движения. Спасателям приходится торопиться, так как в горах продолжает идти снег, а в ночное время суток температура упадет до -7 градусов, передает ГТРК "Ставрополье".

Также сообщает, что на место ЧП выехали сотрудники Следственного комитета. Кроме того, прокуратура Карачаевска организовала проверку гостиниц в рамках которой будет установлено точное количество туристов.

Напомним, сход лавины произошел на склоне горы Мусса-Ачитара в 13:30. В зоне ЧП оказалось два пункта по прокату горнолыжного оборудования и кафе. В результате инцидента погиб один человек. Шестерым потерпевшим удалось выбраться самостоятельно, еще одна женщина была найдена живой. Предположительно, под снегом могут оставаться еще около четырех человек.