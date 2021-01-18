Сотрудники МЧС доставили на склон горы в Домбае светительное оборудование

Сотрудники МЧС доставили на склон горы Мусса-Ачитара дополнительное осветительное оборудование. Каждые 15 минут объявляется минута тишины, чтобы услышать или заметить людей, находящихся под снегом, передает ГТРК "Карачаево-Черкесия".

В самом Домбае в настоящий момент спасатели совместно с полицией обходят гостиницы и частный сектор, чтобы установить точное количество и личности людей, которые могли находиться на склоне горы в момент ЧП.

В спасальной операции принимают участие 233 человека. Также помогают местные жители.

Напомним, сход лавины в Карачаево-Черсесии произошел между четвертой и пятой очередью канатной дороги около половины второго дня. В результате пострадали два прокатных пункта горнолыжного оборудования и кафе. Из-под снега самостоятельно выбрались 6 человек. Одну женщину обнаружили спасатели.