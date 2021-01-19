На горнолыжном курорте Домбай найдены все пропавшие туристы

Супружеская пара, с которой была потеряна связь после схода 300-метровой лавины в Домбае, все это время находилась в поселке. Об этом сообщает ГТРК "Ставрополье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на представителей МЧС России по Карачаево-Черкесии.

Информация о них поступила на горячую линию от родственников, которые после ЧП на горнолыжном курорте не смогли связаться с пропавшими. Спустя какое-то время они были обнаружены в поселке Домбай.

В общем сложности сотрудники МЧС нашли четверых отдыхающих, которые, по предварительным данным, могли оказаться под лавиной. По словам представителей ведомства, в настоящий момент информации о том, что под снегом может оставаться еще кто-то, нет.

Напомним, снежная лавина сошла на горнолыжную трассу, расположенную на горе Мусса-Ачитара, 19 января около 13:30. В результате были разрушены кафе и два пункта проката горнолыжного инвентаря. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Президент федерации горнолыжного спорта республики Хаджи-Мурат Маршанкулов погиб.