РАМТ представит "Горе от ума"

Первой премьерой юбилейного года Российского академического Молодежного театра (РАМТа) станет "Горе от ума".

Художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин обращается к легендарной пьесе Грибоедова и приглашает нас по-новому взглянуть на извечную проблему противостояния личности и эпохи, времени и человека.

Что нового могут рассказать людям XXI столетия герои пьесы, написанной 200 лет назад, чьи реплики, а главное – убеждения, казалось бы, прекрасно известны нам еще со школьной скамьи?

"Грибоедов остро написал про компанию людей, которые создают удобный им способ жизни, где все роли розданы, а приоритеты расставлены. Чацкий не готов принять такое положение вещей и потому остается один. Где он собирается найти "оскорбленному чувству уголок" – вот в чем вопрос", – говорит Бородин.

Премьера состоится 4, 5, 10 и 19 февраля.