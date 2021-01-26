Мужчина с ножом напал на пешеходов у вокзала во Франкфурте-на-Майне

Вооруженный ножом мужчина ранил несколько человек в непосредственной близости от центрального вокзала немецкого Франкфурта-на-Майне, сообщает Tag24. Полицейские оцепили несколько улиц и вскоре задержали подозреваемого.

Инцидент произошел около 9 часов утра 26 января. Одна из пострадавших забежала в здание вокзала и попросила о помощи. Задержанный, как полагают стражи порядка, находился под воздействием наркотиков, иных объяснений произошедшего пока не поступало.

Точное число пострадавших не называется, известно лишь, что некоторые из них получили серьезные травмы, но их жизням ничего не угрожает.