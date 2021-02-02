Подробности инцидента в Брюсселе: нападавший ранил свою сожительницу

По уточненным данным, мужчина, напавший с ножом на пассажиров в вагоне брюссельского метро, ранил двоих, а не пятерых человек. В качестве основной причины происшествия полиция рассматривает бытовую ссору.

Происшествие, о котором сообщалось ранее, произошло в понедельник, 1 февраля около 15:00 (17:00 по Москве). Мужчина, вооруженный ножом, ранил несколько человек в вагоне метро на станции "Западный вокзал". Из сообщений СМИ на текущий момент известно, что в результате кровавого инцидента пострадали две женщины. Одна из них является сожительницей агрессивного мужчины. Ее нападавший ранил ножом в область шеи. Еще одна пассажирка получила травмы после того, как злоумышленник сильно ее толкнул.

По некоторым данным, одна из пострадавших была беременна, правда, пока не понятно, кто именно – одни источники утверждают, что ребенка ждет знакомая преступника, другие сообщают, что в положении находилась вторая женщина.

Злоумышленника еще до приезда полиции задержали на месте происшествия очевидцы. Прибывшие стражи порядка эвакуировали состав и оцепили станцию. В течение 4 часов там проводились следственные действия, были изъяты записи камер видеонаблюдения.

Бельгийские правоохранители сообщили, что в интересах следствия деталей происшествия раскрывать пока не будут. О состоянии пострадавших ничего неизвестно. Расследованием инцидента занимается Федеральное управление полиции железных дорог. Задержанного допрашивают.