Мужчина с ножом заблокировал вход на станцию московского метро

В субботу, 6 февраля, на станции "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии московской подземки, произошел инцидент, потребовавший вмешательства экстренных служб.

Как сообщили в столичном Дептрансе, около половины восьмого утра в вестибюле станции появился полуобнаженный мужчина, державший нож у собственного горла.

Его удалось заблокировать в районе касс перед турникетами, один из входов в "Алма-Атинскую" был перекрыт.

Через некоторое время неадекватного пассажира удалось задержать, отмечается, что в настоящее время ему оказывается необходимая психологическая помощь.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, сейчас станция уже работает в штатном режиме.