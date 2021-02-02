Избиение сотрудника метро на станции столичной подземки попало на видео

Поздним вечером в вестибюле станции "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии московского метро приезжий мужчина напал на работника службы безопасности столичной подземки, об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в МВД России.

По имеющейся информации, будущий фигурант уголовного дела, возбужденного по статье о побоях, попытался проскочить через турникет без платы за проезд.

Находившийся поблизости охранник метрополитена сделал нарушителю замечание, после чего был атакован агрессивным "зайцем".

Злоумышленник повалил оппонента и несколько раз ударил его по лицу, после чего бросился бежать и был тут же перехвачен неравнодушным пассажиром, оказавшимся очевидцем конфликта. Впоследствии нападавшего передали прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.