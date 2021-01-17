Охранник избил посетителя в сетевом магазине на северо-востоке Москвы. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент избиения посетителя в магазине, расположенном на улице Бестужевых в северо-восточной части столицы.

Автор видео утверждает, что охранник торговой точки набросился на клиента. Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина уже покидал помещение.

На записи видно, что нападавший внезапно нанес серию ударов своему оппоненту, повалил его на пол и продолжил избиение. После этого дерущихся разняли очевидцы.

Отметим, что пользователь, разместивший ролик в Сети, не указал причины конфликта, закончившегося дракой. Обращались ли участники противостояния в полицию – пока не уточняется.