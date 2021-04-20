Охранник выбил зубы нерасторопному посетителю московского ТЦ

Охранник торгового центра на юго-востоке Москвы нокаутировал посетителя за то, что тот стоял на эскалаторе. Момент стычки сняли на видео.

Инцидент произошел в ТЦ "Мариэль" на Люблинской улице, о нем сообщил один из приятелей пострадавшего.

"Они спускались по эскалатору, он счёл, что слишком медленно, в грубой форме им это сказал, на что, естественно, получил ответ", – описал предшествовавшие рукоприкладству события молодой человек.

К месту подтянулись еще несколько охранников и кто-то из управляющего персонала, но в этот момент "тормозивший" на эскалаторе посетитель что-то сказал сотруднику ЧОП, а тот в ответ нанес размашистый удар по лицу. Вступившегося за поверженного друга тоже уложили на пол.

Итогом встречи стали два выбитых передних зуба и заявление в полицию. Записей с камер наблюдения, как утверждает приятель пострадавшего, не нашлось, поскольку в этот момент они были отключены.