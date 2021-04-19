Налетчик до смерти избил охранника магазина в Новой Москве

В Новой Москве налетчик до смерти избил охранника магазина, злоумышленника задержали через несколько часов, сообщили в столичном управлении СКР.

Нападение было совершено ночью 19 апреля в поселке Московский в ТиНАО. Подозреваемый разбил стеклянные двери и атаковал вставшего на его пути охранника. Бил он его до тех пор, пока тот не скончался.

Что толкнуло 32-летнего мужчину на тяжкое преступление, не уточняется. Через несколько часов после того, как было найдено тело, предполагаемого душегуба задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.