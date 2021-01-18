18 января 2021 11:52

Охранника автостоянки зарезали на северо-востоке Москвы

В Москве задержали предполагаемого убийцу 51-летнего охранника автостоянки, чье тело было найдено в минувшее воскресенье в бытовке, сообщили в столичном управлении СКР.

Убийство было совершено 17 января в помещении в проезде Шокальского. Когда владельцы автомобилей обнаружили сторожа с многочисленными ножевыми ранениями, он уже был мертв.

Первым под подозрение попал 39-летний напарник убитого, который скрылся на машине. Через несколько часов его задержали, меру пресечения мужчине пока не избрали. Признал ли он свою вину, остается неизвестным.

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