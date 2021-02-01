Резня в метро Брюсселя: преступник напал на подругу, пострадали пятеро

Около пяти человек были ранены на станции метро "Западный вокзал" в брюссельской коммуне Моленбек. Об этом сообщается на сайте бельгийского радио и телевидения Rtbf.

Полиция Брюсселя задержала мужчину, который напал с ножом на пассажиров в метро. Есть пострадавшие. В полиции заявили, что нападение связано с причинами личного характера и терактом не является. Одна из версий – преступник перерезал горло женщине, которую хорошо знал.

Посольство России дало свой комментарий РИА Новости: пока никаких данных, что постарадали россияне, нет, но дипломаты пытаются прояснить ситуацию.

Между тем, коммуна Моленбек печально известна тем, что именно там прятались организаторы парижских терактов 2015 года. Этот район бельгийской столицы заслужил репутацию опасного места, где проживают многочисленные выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.