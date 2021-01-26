Развод онлайн: как расторгнуть брак в удаленном режиме

Пандемия их связала узами крепче брачных. Москвичка Светлана Субботина несколько месяцев не могла развестись с экс-супругом из-за начавшихся карантинных мер и невозможности встретиться с бывшей второй половинкой в необходимых инстанциях.

"Начало второго заседания совпало с началом карантина, и когда подошла очередь, 2 апреля, мне сказали, что заседание перенесено на неопределенное время, – рассказала женщина. – В загсе тоже возникли трудности: мне пришлось записываться на прием – это было уже в начале июня".

Жесткие карантинные ограничения, а еще чаще – полное отсутствие желания у бывших супругов видеться и договариваться привело к появлению в России необычной услуги. Граждане с 2021 года получают возможность разводиться дистанционно. Первый этап – подача заявления загс онлайн. Для этого, правда, придется обзавестись усиленной электронной подписью.

"Нужно прийти лично в уполномоченные органы, указанные на сайте госуслуг, предъявить паспорт. Уполномоченное лицо подтвердит, что это вы, и выдаст вам усиленную электронную подпись, – рассказал адвокат Александр Сироткин. – В таком случае заявление подается через свой онлайн кабинет: сначала подает один, потом другой присоединяется уже через свой кабинет".

А дальше – самое интересное. Уставшие друг от друга супруги могут уже на расстоянии обговаривать детали расставания, а главное – раздела имущества, суммы алиментов или порядок общения с детьми. За сотни метров или десятки километров друг от друга, при помощи нового нотариального цифрового сервиса.

Один супруг приходит к одному нотариусу, другой – к другому. Нотариусы связываются между собой по закрытому каналу, и в режиме видеосвязи происходит обсуждение всех деталей соглашений. После этого составляется проект документа, стороны его подписывают, а нотариусы удостоверяют.

"Онлайн можно все поделить – здесь ограничений никаких нет. То есть нотариус будет проверять принадлежность имущества, просто люди друг друга не видят", – рассказал нотариус Александр Сагин.

Удостоверенное таким образом соглашение имеет силу исполнительного листа, и в случае, если его условия выполняться не будут, можно смело обращаться к судебным приставам. Конечно, все это делается по желанию, и всегда можно оформить развод по старинке, очно. Кстати, если нет материальных споров, то достаточно будет оформить нотариальное согласие на развод, и в таком случае видеть бывшего супруга также не придется.