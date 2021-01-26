В Башкирии грабитель напал на семейную пару с киркой

Неизвестный с киркой напал на супружескую пару в Салавате. ЧП произошло вечером 21 января.

Как рассказали ГТРК "Башкортостан" в отделе МВД России, молодая пара прогуливалась перед сном, когда внезапно к ним подбежал неизвестный мужчина. Злоумышленник нанес удар киркой по голове 28-летней женщины и ее спутнику. Однако потерпевший успел вырваться и побежал за помощью. Пока супруг искал правоохранителей, нападавший уже ограбил его жену, забрав мобильный телефон.

Ближайший экипаж ДПС находились рядом с городским автовокзалом. Подозреваемого удалось обнаружить благодаря свежим следам на снегу. Его маршрут проходил через воклзал, церковь и железнодорожные пути. По пути злоумышленник выбросил орудие преступления – кирку и украденный телефон.

"В настоящий момент расследование дела продолжается. Тридцатилетнего подозреваемого задержали, решается вопрос о его заключении под стражу", – сообщили представители пресс-службы МВД РФ по Республике Башкирия.

За разбой с применением оружия грабитель может лишиться свободы на срок до 10 лет.