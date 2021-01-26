Тухель подпишет контракт с "Челси" на полтора года

Бывший главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель станет новым наставником "Челси". Немецкий специалист сменит на этом посту Фрэнка Лэмпарда, уволенного из клуба накануне.

По информации портала The Athletic, Тухель подпишет контракт с лондонцами на полтора года. Также в его соглашении с клубом будет прописано автоматическое продление договора еще на год.

Известно, что в столицу Великобритании он прилетит во вторник, и в этот же день проведет первую тренировку с командой. Ожидается, что первый матч под руководством нового главного тренера "Челси" сыграет уже в среду против "Вулверхэмптона" в рамках АПЛ.

Напомним, что накануне "Челси" объявил об увольнении со своего поста Фрэнка Лэмпарда. Команда после 19 туров чемпионата Англии занимает девятое место, набрав 29 очков. Отставание от лидирующего "Манчестер Юнайтед" составляет 11 баллов.