Экспорт выше импорта. Тобольское предприятие изменило имидж РФ на рынке нефтехимии

Ускоренный выход тобольского "ЗапСибНефтехима", дочерней компании "Сибур", на полную мощность улучшил экономические показатели всей страны. Так, экспорт полимеров РФ впервые за десятилетия превысил импорт, сообщает ГТРК "Регион-Тюмень".

Согласно последним аналитическим обзорам, производство базовых видов полиэтилена и полипропилена в России выросло почти на 50%.

Напомним, что строительство "ЗапСибНефтехима" началось более пяти лет назад. Тем не менее реализация проекта опередила установленные сроки. Сейчас предприятие входит в пятерку самых масштабных подобного рода проектов во всём мире.

Всего комплекс способен производить ежегодно более 2,2 миллионов тонн продукции. На предприятии полностью освоено производство 34 марок товаров. При этом две из них попали в список 100 лучших в Тюменской области.

Руководство "ЗапСибНефтехима" подчеркивает, что одним из главных приоритетов в их работе остаётся забота об экологии. "ЗапСибНефтехим" находится в уникальной природной зоне. В местных окрестностях обитают 96 видов местной флоры и фауны, 16 из них — в Красной книге. Сохранять окружающую природу помогают безотходные технологии и замкнутый цикл использования воды.

На предприятии, а также в соседнем Тобольске производят постоянный контроль воздуха. Несмотря на работу заводов – индекс его загрязнения существенно ниже, чем во многих других промышленных городах РФ. Большой поддержкой пользуются и местные экопроекты, например, "Экологическая тропа".