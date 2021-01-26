14 тонн на парашютах: военные показали массовое десантирование

Министерство обороны РФ опубликовало кадры высадки бойцов ивановского соединения ВДВ с военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Десантники прыгали вместе с боевыми машинами БМД-4М.

Военные добавляют, что во время высадки самолеты летели со скоростью 360 километров в час, бойцы десантировались с интервалом всего 0,7 секунды. Всего во время тренировки было сделано 650 прыжков с парашютом.

БМД-4М – одна из основных боевых машин ВДВ России. Она весит 14 тонн и вооружена 100-миллиметровой пушкой-пусковой установкой, которая стреляет осколочно-фугасными снарядами и управляемыми противотанковыми ракетами, 30-миллиметровым автоматическим орудием и пулеметом.