Юный путешественник из Твери покорит ледяной Байкал на велосипеде

Житель Твери Иракли Удзилаури готовится покорить на велосипеде лед Байкала. В необычную поездку юный путешественник отправится в середине марта, тогда кристальный лед глубочайшего озера планеты станет крепким.

Иракли уже покорял Эльбрус, поднимаясь на пять тысяч метров в небо. С собой в экстремальных путешествиях – любимая шапка, теплые ботинки, свитера и грелка.

Новый маршрут молодого человека легким не назовешь. Во-первых, в одиночку, во-вторых, на велосипеде, передает ГТРК "Тверь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"На велосипеде типа fixed gear никто не переезжал Байкал по льду. Возможно, потому что он не предназначен для путешествий. Этот байк исключительно для трека", – отметил Иракли Удзилаури, путешественник.

Для подготовки транспортного средства к путешествию по льду Иракли будет менять колеса, педали и руль. Впереди у путешественника еще есть время на сборы и тренировки.