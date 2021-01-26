"Сибирь" и "Нефтехимик" забросили десять шайб

Новосибирская "Сибирь" и нижнекамский "Нефтехимик" выдали результативную игру в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Сибиряки одержали победу с результатом 6:4.

К 16-й минуте "Сибирь" вела в счете 3:0 после бросков Ефима Гуркина, Александра Шарова и Виктора Комарова. Но затем гости ответили четырьмя точными попаданиями. Отличились Алексей Волгин, Либор Гудачек, Роман Абросимов и Йонас Энлунд. Но затем сценарий матча сделал еще один крутой поворот. Ефим Гуркин, Олег Ли и Егор Миловзоров забросили по шайбе и установили окончательный счет – 6:4.

"Сибирь" набрала 46 очков и занимает девятое место в Восточной конференции. "Нефтехимик" с 32 очками идет 11-м также на Востоке.