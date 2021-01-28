КХЛ. "Сибирь" в Новосибирске одолела "Трактор"

Новосибирская "Сибирь" в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на домашней арене принимала челябинский "Трактор". Матч получился не слишком зрелищным, команды играли в закрытый хоккей и в результате с минимальным счетом – 3:2, – выиграли хозяева.

На 16-й минуте Коротков вывел "Сибирь" вперед, но сразу после перерыва Гика счет сравнял. Новым успехом для новосибирцев стал гол Романцева, который отличился на 30-й минуте. Но челябинцы до последнего боролись и на 59-й минуте Кравцов перевел игру в овертайм. Но в дополнительное время Ли забил победный для хозяев гол.

Впрочем, кажется, что "Сибири" эта победа уже не поможет: клуб идет на 9-м месте в Восточной конференции КХЛ, отставая от занимающего восьмую строчку "Барыса" на 9 очков. И у казахстанцев в запасе еще два матча. Так что, плей-офф Новосибирску в этом сезоне не светит. "Трактор" с 60-ю очками остался на 5-м месте и, скорее всего, в Кубок Гагарина попадает.