Госдума приняла закон о гаражной амнистии

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о гаражной амнистии. Документ позволит предоставить гражданам земельные участки под их гаражами, находящиеся в государственной собственности.

Как сообщает ТАСС, проект закона поддержали 403 депутата.

Данную инициативу 16 декабря прошлого года внесли на рассмотрение Госдумы депутат Павел Крашенинников и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Крашенинников тогда отмечал, что в российских городах есть множество гаражей, права на которые фактически не оформлены. Это не позволяет владельцам распоряжаться гаражами по своему усмотрению, например, продавать.

Инициатива, призванная исправить ситуацию, подразумевает поправки в Земельный кодекс и ряд законов.

Для гаражей, построенных до30 декабря 2004 года (до введения Градостроительного кодекса) предусмотрен упрощенный порядок предоставления участков. До 1 января 2026 года владелец гаража сможет бесплатно получить участок, на котором расположен гараж.

Законопроект также устанавливает перечень документов, подтверждающих право гражданина на гараж. В список входят, в частности, договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения и договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража.

25 января сообщалось, что законопроект о гаражной амнистии поддержало правительство.