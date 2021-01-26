Солист Мариинского театра ранен ножом во время семейной ссоры

Павел Шмулевич, 38-летний бас Мариинского театра, в ночь на вторник, 26 января, обратился в трамвпункт с ножевым ранением.

Артист, по информации "Фонтанки", пояснил врачам, что пострадал при конфликте с женой. Как сообщает издание, к помощи медиков обращалась и его супруга, у которой были зафиксированы гематомы на лице и травма головы.

В пресс-службе Мариинского театра рассказали, что солист надеется вернуться к работе в ближайшее время. При этом артист поблагодарил за беспокойство о его здоровье, однако попросил прессу не распространять информацию о его частной жизни.

Павел Шмулевич работает с Мариинским театром уже 20 лет, а с 2008 года является солистом театра с 2008 года, исполняя басовые партии в оперных постановках.