Стадо северных оленей перекрыло дорогу в Поморье

Стадо северных оленей перекрыло автомобильную дорогу в Мезенском районе Архангельской области. Животных вели на зимние пастбища. Водители терпеливо ждали, когда два тысячи голов освободят проезжую часть.

Как правило, на таких перегонах стада сопровождают сотрудники полиции, сообщает ГТРК "Поморье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Мало осталось бригад. Из 11 осталось семь. Олени идут с полуострова Канин. На пастбищах в Мезенском районе сейчас много Ягеля, а это основной корм для животных", – рассказал Игорь Канюков, бригадир оленеводческой бригады ненецкой общины "Канин".

Прошлой зимой в лесах стоял крепкий наст, который оленям пробивать трудно. Кочевникам пришлось задержаться на зимнем пастбище до мая. Пастухи рассчитывают, что в этом году погодные условия не повторятся.